Анкара. 16 сентября. ИНТЕРФАКС - Члены конституционного комитета Сирии не должны находиться под влиянием внешних сил, они должны работать добровольно, заявил президент России Владимир Путин.

"Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы участники этого процесса, то есть сами сирийцы, члены конституционного комитета были связаны по рукам и ногам внешними силами", - сказал он на пресс-конференции по итогам саммита в астанинском формате.

По словам Путина, "надо создать условия, чтобы они работали добровольно, творчески и стремились бы к позитивному результату".

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