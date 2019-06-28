Осака. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин призвал страны БРИКС играть более активную роль в реформе Международного валютного фонда (МВФ).

"БРИКС должен и может играть более весомую роль в мировой финансовой системе, добивать продолжения реформы МВФ и усиления влияния в фонде государств с формирующимися экономиками и развивающихся стран", - сказал Путин на встрече с лидерами стран БРИКС, которая состоялась "на полях" саммита G-20 в Осаке.

По словам Путина, "перспективной представляется и работа по совместной практике использования валют наших государств в международных расчетах".

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