Этот контент был опубликован 16 сентября 2019 г. 18:28

Анкара. 16 сентября. ИНТЕРФАКС - Россия, Турция и Иран должны предпринять дополнительные усилия для изгнания террористов из сирийского Идлиба, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Уважаемые коллеги, нам сообща нужно предпринять дополнительные шаги для полного устранения исходящей из Идлибской зоны террористической угрозы", - сказал Путин в ходе трехсторонних переговоров лидеров Астанинской тройки.

По его словам, наибольшее беспокойство по-прежнему вызывает напряженная ситуация в единственно оставшейся зоне деэскалации Идлиб, где последнее время увеличилась активность террористических организаций.

"Зона деэскалации не должна оставаться прибежищем для разного рода экстремистов, и тем более, служить плацдармом для совершения вооруженных провокаций", - подчеркнул Путин.

1юч, 1пп БП

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