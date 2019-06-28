Этот контент был опубликован 28 июня 2019 г. 4:59

*** Роль стран БРИКС в решении кризисных ситуаций в Афганистане, Венесуэле, на Ближнем Востоке и КНДР повышается

Осака. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Страны БРИКС могли бы активнее подключиться к работе по доставке гуманитарных грузов в Сирию, к оказанию содействия стране в восстановлении экономики и возвращении беженцев в Сирию, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Отмечу, что роль стран БРИКС в решении острых вызовов и угроз международного мира и безопасности устойчиво повышается. Это касается урегулирования кризисных ситуаций и конфликтов, будь то в Афганистане, Венесуэле, на Ближнем Востоке или Корейском полуострове", - сказал Путин на саммите БРИКС, который проходит "на полях" "двадцатки" в Осаке.

Президент РФ напомнил, что во многом, благодаря помощи России законному сирийскому правительству, удалось остановить масштабное кровопролитие.

"На текущем этапе важно ликвидировать остающиеся очаги напряженности, продолжать оказывать содействие сирийским властям в вопросах доставки гуманитарных грузов и в восстановлении разрушенной экономики, инфраструктуры, возвращения беженцев", - сказал Путин.

Российский президент призвал своих коллег по БРИКС более активно подключаться к решению этих вопросов.

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