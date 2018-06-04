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Этот контент был опубликован 4 июня 2018 г. 21:23 04.06.2018 - 21:23

Москва/Вена. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин не согласился с утверждением, что за время пребывания у власти превратил Россию в авторитарное государство.

"Нет, это неверно. Это, конечно, не соответствует абсолютно никакой действительности, потому что у нас демократическое государство, и мы все живем в рамках действующей Конституции", - сказал В.Путин в интервью австрийскому телеканалу ORF накануне своего визита в Вену.

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