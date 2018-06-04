Путин про авторитаризм: это неверно, мы живем в рамках демократических норм
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Москва/Вена. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин не согласился с утверждением, что за время пребывания у власти превратил Россию в авторитарное государство.
"Нет, это неверно. Это, конечно, не соответствует абсолютно никакой действительности, потому что у нас демократическое государство, и мы все живем в рамках действующей Конституции", - сказал В.Путин в интервью австрийскому телеканалу ORF накануне своего визита в Вену.
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Интерфакс