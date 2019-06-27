Москва/Лондон. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин заявил, что надеется обсудить со своим американским коллегой Дональдом Трампом судьбу договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), если им удастся встретиться на полях саммита "двадцатки" в Осаке.

"Сегодня повестка дня сфокусирована на ДСНВ. Я надеюсь, что у меня будет возможность поговорить об этом с Дональдом, если мы встретимся в Осаке", - сказал Путин в интервью газете Financial Times.

Президент России отметил, что Москва уже заявляла о готовности к переговорам и к продлению действия этого договора между Россией и США. "Но мы не видим никакой инициативы со стороны наших американских партнеров. Они молчат, в то время как договор истекает в 2021 году", - заметил он.

"Если мы не начнем переговоры сейчас, он закончится, потому что не останется времени для формальностей", - продолжил Путин.

Он подчеркнул, что "если этот договор прекратит существование, то по сути в мире вообще не будет никаких инструментов, сдерживающих гонку вооружений. И это плохо".

Отвечая на вопрос о том, вошел ли мир в стадию, когда высока вероятность новой гонки вооружений, Путин сказал: "Я считаю, что такой риск существует".

Он напомнил, что Вашингтон в одностороннем порядке вышел из договора по ПРО, и недавно вышел из договора ДРСМД. "Но на этот раз они не просто вышли, но нашли причину, чтобы выйти, и этой причиной была Россия", - заметил Путин.

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