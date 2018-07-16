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Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 5:22 16.07.2018 - 05:22

*** Путин на встрече с Трампом намерен обсудить захват российской дипсобствености и арест бизнесменов по запросам США в третьих странах

Москва. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин на саммите в Хельсинки в понедельник намерен сделать конкретные предложения в сфере экономики президенту США Дональду Трампу.

"По двусторонним делам - ситуация очень плохая, и как нам представляется, нужно с чего-то начинать, как-то выправлять эту ситуацию. Например, экономическая сфера, нам думается, могла быть обсуждена между президентами", - сказал в преддверии саммита помощник президента РФ Юрий Ушаков.

При этом он заметил, что президент США - успешный бизнесмен и знает, как вести дела в сфере экономики.

"Именно экономика могла бы являться страховочной сеткой на случай каких-то конъюнктурных изменений в ситуации с двусторонними отношениями. Поэтому экономику надо будет развивать. Это будет одна из тем, которая будет обсуждаться, у нас есть некоторые конкретные предложения в этой связи, и о них наш президент расскажет Трампу в ходе разговора", - сказал представитель Кремля.

В этой связи он напомнил, что в работе Санкт-Петербургского экономического форума приняло участие около 550 американских представителей. "Это была чуть ли не самая крупная делегация иностранная на этом форуме. Есть, о чем поговорить, тем более что уровень торгово-экономических отношений крайне низок - вертится где-то около $23 млрд, что совершенно не отвечает потенциалу обеих стран", - сказал помощник президента РФ.

По словам Ю.Ушакова, "американские предприниматели заинтересованы в полноценной работе на российском рынке".

Вместе с тем, наращиванию взаимодействия в экономической сфере, добавил он, мешают политически мотивированные рестрикции США в отношении России.

На сегодняшний день 248 российских граждан и 442 юрлица подвергнуты антироссийским санкциям. "США пытаются придать своим мерам экстерриториальный характер. Но американские санкционные запреты бьют и по самому американскому бизнесу", - сказал представитель Кремля, напомнив о сделках, которые должны быть в октябре расторгнуты по поставкам "РусАлом" алюминиевых полуфабрикатов, перерабатывающихся в США на заводах.

АРЕСТЫ РОССИЙСКИХ БИЗНЕСМЕНОВ ПО ЗАПРОСАМ США И ЗАХВАТ ДИПСОБСТВЕННОСТИ

Одной из тем, которые В.Путин намерен поднять на встрече с Д.Трампом - незаконный захват российской дипсобственности в США и аресты россиян по американским запросам в третьих странах.

"В ходе переговоров имеется в виду обсудить острые проблемы, связанные со взаимными раздражителями в двусторонних отношениях. С нашей стороны речь пойдет о захвате российской дипсобственности в США, арестах граждан нашего государства по американским запросам в третьих странах", - сказал Ю.Ушаков.

Он подчеркнул, что Россию, "конечно, беспокоят непрекращающиеся случаи ущемления прав наших граждан, их аресты". "Очень, конечно, беспокоят затруднения функционирования дипломатических учреждений - факты незаконной экспроприации российской дипломатической собственности. Нужно все эти вопросы решать, их обсуждать с тем, чтобы, если будет возможность, двигаться как-то вперед", - отметил представитель Кремля.

***/1лс мф

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