Путин сообщил о планах создания российско-австрийского форума общественности "Сочинский диалог"
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*** Благодарит руководство Австрии за бережное отношение к захоронениям советских воинов
Вена. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Россия и Австрия договорились о создании платформы для диалога общественных организаций двух стран, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Договорились с господином федеральным президентом содействовать реализации планов по созданию российско-австрийского форума общественности - "Сочинский диалог", - сказал В.Путин на брифинге в Вене по итогам переговоров со своим австрийским коллегой Александром Ван дер Белленом.
По его словам, "вызывает удовлетворение совместная работа историков двух стран". "В рамках профильной российско-австрийской комиссии они вносят весомый вклад в беспристрастное изучение нашего общего прошлого, противостоят попыткам пересмотра некоторых сложных периодов европейской истории", - отметил президент РФ.
Он особо поблагодарил австрийскую сторону "за бережное отношение к захоронениям советских воинов, освобождавших Австрию от фашизма".
В.Путин сообщил также, что в ходе переговоров, "разумеется, обменялись мнениями по ряду международных и региональных проблем".
"При обсуждении говорили о ситуации на Украине, в Киеве", - добавил глава государства.
1бг ки
Интерфакс