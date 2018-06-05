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Этот контент был опубликован 5 июня 2018 г. 16:48 05.06.2018 - 16:48

*** Благодарит руководство Австрии за бережное отношение к захоронениям советских воинов

Вена. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Россия и Австрия договорились о создании платформы для диалога общественных организаций двух стран, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Договорились с господином федеральным президентом содействовать реализации планов по созданию российско-австрийского форума общественности - "Сочинский диалог", - сказал В.Путин на брифинге в Вене по итогам переговоров со своим австрийским коллегой Александром Ван дер Белленом.

По его словам, "вызывает удовлетворение совместная работа историков двух стран". "В рамках профильной российско-австрийской комиссии они вносят весомый вклад в беспристрастное изучение нашего общего прошлого, противостоят попыткам пересмотра некоторых сложных периодов европейской истории", - отметил президент РФ.

Он особо поблагодарил австрийскую сторону "за бережное отношение к захоронениям советских воинов, освобождавших Австрию от фашизма".

В.Путин сообщил также, что в ходе переговоров, "разумеется, обменялись мнениями по ряду международных и региональных проблем".

"При обсуждении говорили о ситуации на Украине, в Киеве", - добавил глава государства.

1бг ки

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