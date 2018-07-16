Путин счел весьма успешными и полезными переговоры с Трампом
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Хельсинки. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Переговоры с президентом США Дональдом Трампом были полезными и прошли в деловой, откровенной атмосфере, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Переговоры с президентом Соединенных Штатов Америки господином Дональдом Трампом прошли в откровенной и деловой атмосфере", - сказал В.Путин по итогам переговоров журналистам.
"Считаю их весьма успешными и полезными", - отметил он.
ПОСЛЕДУЕТ
1пп ки
Интерфакс