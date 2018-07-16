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Хельсинки. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Переговоры с президентом США Дональдом Трампом были полезными и прошли в деловой, откровенной атмосфере, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Переговоры с президентом Соединенных Штатов Америки господином Дональдом Трампом прошли в откровенной и деловой атмосфере", - сказал В.Путин по итогам переговоров журналистам.

"Считаю их весьма успешными и полезными", - отметил он.

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Интерфакс