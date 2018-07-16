Путин счел весьма успешными и полезными переговоры с Трампом

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Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 17:17 16.07.2018 - 17:17

Хельсинки. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Переговоры с президентом США Дональдом Трампом были полезными и прошли в деловой, откровенной атмосфере, заявил президент РФ Владимир Путин. "Переговоры с президентом Соединенных Штатов Америки господином Дональдом Трампом прошли в откровенной и деловой атмосфере", - сказал В.Путин по итогам переговоров журналистам. "Считаю их весьма успешными и полезными", - отметил он. Он отметил, что в ходе переговоров были рассмотрены текущее состояние и перспективы российско-американских отношений. 1пп ки Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс