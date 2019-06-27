Москва/Лондон. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин считает американского коллегу Дональда Трампа талантливым человеком, однако не согласен со многими методами президента США.
"Трамп не является карьерным политиком. У него особое мировоззрение и видение интересов США. Я не приемлю многих его методов, когда дело доходит до решения проблем. Но знаете, что я думаю? Я думаю, что он талантливый человек", - сказал Путин в интервью британскому изданию Financial Times.
"Он очень хорошо знает, чего его избиратели от него ожидают", - приводит FT слова Путина в переводе на английский язык.
ПОСЛЕДУЕТ
1кю ар ан