Этот контент был опубликован 27 июня 2019 г. 20:49

Москва/Лондон. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин считает американского коллегу Дональда Трампа талантливым человеком, однако не согласен со многими методами президента США.

"Трамп не является карьерным политиком. У него особое мировоззрение и видение интересов США. Я не приемлю многих его методов, когда дело доходит до решения проблем. Но знаете, что я думаю? Я думаю, что он талантливый человек", - сказал Путин в интервью британскому изданию Financial Times.

"Он очень хорошо знает, чего его избиратели от него ожидают", - приводит FT слова Путина в переводе на английский язык.

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