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Этот контент был опубликован 4 июня 2018 г. 13:06 04.06.2018 - 13:06

Берлин. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин предположил, что организации его встречи с президентом США Дональдом Трампом мешает американская внутриполитическая борьба.

"На мой взгляд, это (отсутствие личной встречи двух лидеров - ИФ) является следствием ожесточенной внутриполитической борьбы в США", - сказал российский президент в интервью австрийской телекомпании ORF.

"Это нужно спросить у наших коллег из США", - добавил он.

Помимо этого, как сообщалось, президент России в ходе интервью затронул тему предотвращения гонки вооружений между ядерными державами. По словам В.Путина, он "согласен с президентом США, что нам необходимо обратить внимание на то, как можно предотвратить новую гонку вооружений".

При этом В.Путин подчеркнул, что РФ и США "являются главными ядерными державами, и я надеюсь, что подобное сотрудничество будет проводиться и между самими президентами - непосредственно лично".

Полное интервью с В.Путиным будет показано телекомпанией в понедельник в 20:15 по местному времени (21:15 мск).

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