Путин считает, что встреча с Трампом поможет начать расчищать завалы в двусторонних отношениях
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Хельсинки. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры с лидером США Дональдом Трампом стали первым шагом к тому, чтобы расчистить завалы в отношениях.
"Конечно, многочисленные проблемы остаются, и мы не смогли расчистить все завалы. Это невозможно было сделать на первой встрече", - сказал В.Путин по итогам переговоров с президентом США.
"Считаю, сделали первый важный шаг в этом направлении", - добавил он.
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Интерфакс