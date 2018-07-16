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Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 17:39 16.07.2018 - 17:39

Хельсинки. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры с лидером США Дональдом Трампом стали первым шагом к тому, чтобы расчистить завалы в отношениях.

"Конечно, многочисленные проблемы остаются, и мы не смогли расчистить все завалы. Это невозможно было сделать на первой встрече", - сказал В.Путин по итогам переговоров с президентом США.

"Считаю, сделали первый важный шаг в этом направлении", - добавил он.

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