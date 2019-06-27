Москва/Лондон. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Предательство является самым большим преступлением на земле, и оно обязательно должно быть наказано, считает президент России Владимир Путин.
"Предательство - самое большое преступление, которое может быть на земле, и предатели должны быть наказаны", - сказал он в интервью изданию Financial Times.
Текст интервью опубликован на сайте Кремля.
"Я не говорю, что нужно наказывать таким образом, как имело место в Солсбери, - совсем нет. Но предатели должны быть наказаны", - продолжил глава российского государства.
Так он ответил на вопрос о том, считает ли он, что события в Солсбери, дали недвусмысленный посыл любому, кто подумывает о том, чтобы предать российское государство, что с ним расправятся по справедливости.
1пп ан