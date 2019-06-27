Москва/Лондон. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин заявил в интервью британскому изданию The Financial Times, что сотрудничество России с Китаем находится в числе приоритетов, однако Москва при этом оценивает возможные риски.

"Первым делом, у нас есть достаточно количество яиц, но у нас не так много корзин, куда можно сложить эти яйца. Это первое. А во-вторых, мы всегда оцениваем риски", - приводит газета в переводе на английский язык слова Путина в ответ на вопрос, не слишком ли сильно полагается РФ на Китай.

В то же время президент РФ заявил, что сотрудничество с Китаем не вызвано сиюминутными соображениями, и напомнил, что российско-китайский договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве был подписан в 2001 году - задолго до нынешней политической ситуации и разногласий между КНР и США.

"Нам не нужно к кому-либо примыкать, и нам не нужно выстраивать политику против кого-либо. В действительности, Россия и Китай не нацеливают свою политику против кого бы то ни было. Мы лишь последовательно выполняем наши планы по расширению сотрудничества. Мы делаем это с 2001 года, и мы лишь последовательно реализуем эти планы", - заверил Путин.

1аю ар ан

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