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Этот контент был опубликован 8 июня 2018 г. 0:08 08.06.2018 - 00:08

Вашингтон. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин попросил федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца организовать саммит с американским лидером Дональдом Трампом в Вене этим летом, утверждает газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника.

Как сообщает источник, глава РФ "обратился с просьбой во время официального визита в столицу Австрии во вторник".

"Канцлер Себастьян Курц принял просьбу и пообещал обратиться к господину Трампу", - отметил чиновник.

По информации издания, Белый дом "осведомлен о просьбе" российского лидера и "обдумывает это предложение".

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