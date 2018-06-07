Путин якобы попросил австрийского канцлера Курца организовать саммит с Трампом в Вене летом этого года - СМИ
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Вашингтон. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин попросил федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца организовать саммит с американским лидером Дональдом Трампом в Вене этим летом, утверждает газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника.
Как сообщает источник, глава РФ "обратился с просьбой во время официального визита в столицу Австрии во вторник".
"Канцлер Себастьян Курц принял просьбу и пообещал обратиться к господину Трампу", - отметил чиновник.
По информации издания, Белый дом "осведомлен о просьбе" российского лидера и "обдумывает это предложение".
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Интерфакс