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Этот контент был опубликован 8 июня 2018 г. 1:02 08.06.2018 - 01:02

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Вашингтон. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин попросил федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца организовать саммит с американским лидером Дональдом Трампом в Вене этим летом, утверждает газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника.

Как сообщает источник, глава РФ "обратился с просьбой во время официального визита в столицу Австрии во вторник".

По словам источника, В.Путин сказал С.Курцу, что "готов встретиться в Трампом в Вене во время запланированной поездки президента США в Европу в июле, когда Трамп, как ожидается, примет участие в саммите НАТО в Брюсселе и посетит Великобританию". Помимо этого, как пишет издание со ссылкой на источник, российский лидер "не хочет, чтобы встреча состоялась в столице США" и "предпочел бы нейтральное место проведения".

"Канцлер Себастьян Курц принял просьбу и пообещал обратиться к господину Трампу", - отметил чиновник.

По информации издания, Белый дом "осведомлен о просьбе" российского лидера и "обдумывает это предложение".

Газета сообщает, что в центре внимания потенциального саммита может быть "урегулирование напряженности между США и РФ по Сирии, Украине и другим вопросам".

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