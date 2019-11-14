Этот контент был опубликован 14 ноября 2019 г. 20:33

Бразилиа. 14 ноября. ИНТЕРФАКС - Сотни боевиков - выходцев из России - и тысячи из стран СНГ находятся в лагерях в районе турецко-сирийской границы, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Сирийские пограничники встали вдоль сирийско-турецкой границы, и мы имеем больше информации по тому, кто находится в лагерях. Мы знаем, что там сотни боевиков - выходцев из России - и несколько тысяч из стран СНГ", - сказал Путин на пресс-конференции в четверг.

Президент РФ подчеркнул, что возвращение боевиков в страны исхода - это всеобщая проблема, касающаяся и Европы и США.

"Все в опасности. Поэтому нужно объединять усилия. Надеюсь, что мы будем конструктивно вместе работать",- заявил он.

Путин отметил, что Россия, в том числе, сотрудничает с США в вопросах борьбы с терроризмом.

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