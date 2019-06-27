Этот контент был опубликован 27 июня 2019 г. 21:42

Москва/Лондон. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин заявил, что в РФ нет олигархов и практически отсутствуют крупные компании, которые бы использовали свою близость к государству для получения преференций.

"Вы знаете, во-первых, у нас уже нет олигархов", - сказал он в интервью изданию Financial Times.

Текст интервью опубликован на сайте Кремля.

По словам главы российского государства, олигархи - это те, кто используют свою близость к власти, для того чтобы получать сверхдоходы.

"У нас есть крупные компании, частные, есть с государственным участием. Но я уже не знаю таких крупных компаний, которые так используют какие-то преференции от близости к власти, таких у нас практически нет", - продолжил он.

1пп БП

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