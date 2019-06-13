Этот контент был опубликован 13 июня 2019 г. 6:51

***Глава РФ выразил надежду на нахождение конструктивного решения для сотрудничества в экономике в рамках "двадцатки"

Москва. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Отношения России и США становятся все хуже и хуже, но тем не менее РФ рассчитывает, что на саммите G-20 в Осаке удастся найти, в том числе с участием американцев конструктивные решения по вопросам глобальной экономики, заявил президент РФ Владимир Путин.

В интервью телекомпании "Мир" в преддверии визитов в Киргизию и Таджикистан на саммиты ШОС и Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии Путин отметил беспрецедентный уровень сотрудничества России и Китая.

"Мы вносим существенный вклад в поддержание всеобщего мира и безопасности. И не только в регионе, где находятся наши государства, а и в мире в целом, как постоянные члены СБ ООН мы координируем свою деятельность. К сожалению, мы ничего подобного не можем сказать об отношениях с Соединенными Штатами", - сказал Путин.

"Они (отношения) деградируют, становятся все хуже и хуже. За последние годы в отношении России действующая администрация приняла уже, по-моему, несколько десятков решений, связанных с санкциями", - сказал президент РФ.

Путин, комментируя торговый пор КНР и США, добавил также, что "любые действия, связанные с разрушением сегодняшней сложившейся уже десятилетиями архитектуры международных экономических отношений, по нашему глубокому убеждению, наносят ущерб всем участникам экономической деятельности.

"Поэтому мы очень рассчитываем, что здравый смысл в конце концов восторжествует. Мы со всеми нашими партнерами, включая и американских партнеров, надеюсь в рамках предстоящей "двадцатки", сможем выйти на какие-то решения, которые будут конструктивными, будут создавать необходимые стабильные условия для сотрудничества в сфере экономики", - заключил президент РФ.

1пп бм

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