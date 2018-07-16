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Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 17:35 16.07.2018 - 17:35

*** Иран стал самой проверяемой страной в мире под контролем МАГАТЭ

Хельсинки. 16 июля. ИНТЕРФАКС - На саммите Россия-США американской стороне была прямо выражена озабоченность в связи с выходом Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, заявил президент РФ Владимир Путин.

"На переговорах прямо говорили о нашей обеспокоенности выходом США из Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию иранской ядерной проблемы", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с Д.Трампом.

"Американская сторона знает нашу позицию, она остается неизменной. Подчеркну, что благодаря ядерной сделке Иран стал самой проверяемой страной в мире под контролем МАГАТЭ", - подчеркнул В.Путин.

По его словам, это эффективно обеспечивает исключительно мирный характер иранской ядерной программы и способствует укреплению режима нераспространения".

1пп ки

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