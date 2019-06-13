Москва. 13 июня. ИНТЕРФАКС - На Совещании по мерам доверия и безопасности в Азии могут быть затронуты множество проблем, начиная с ближневосточного урегулирования и заканчивая иранской ядерной программой, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Это ещё одна дополнительная площадка, на которой лидеры стран региона могут собраться и поговорить о той ситуации, которая складывается в огромном регионе Азии. Это касается Ближнего Востока, это касается Южной Азии.Здесь много вопросов и проблем, требующих особого внимания, начиная с застарелых проблем израильско-палестинского урегулирования, кончая Афганистаном, Ираном и иранской ядерной программой, Северной Кореей и её ядерной программой и так далее, и так далее. Очень много вопросов", - заявил Путин в интервью телеканалу "Мир" в преддверие поездки на саммиты ШОС и СВМДА в Бишкеке и Душанбе.

По его словам, Россию "беспокоит и ближневосточная проблематика, но не меньше беспокоит и всё, что связано с иранской ядерной программой, с Северной Кореей", и особенно внимательно в Москве следят за событиями в Афганистане.

1пп гс

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