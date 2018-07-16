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Этот контент был опубликован 17 июля 2018 г. 0:41 17.07.2018 - 00:41

Вашингтон. 17 июля. ИНТЕРФАКС - Москва отрицательно относится к идее присоединения Украины или Грузии к НАТО, заявил во вторник президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу "Фокс ньюс".

"Перемещение инфраструктур НАТО ближе к нашим границам было бы угрозой, и наша реакция была бы крайне негативной", - сказал президент, отвечая на вопрос журналиста о том, как он относится к тому, что Украина или Грузия могут в будущем стать членами НАТО.

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