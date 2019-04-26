Этот контент был опубликован 26 апреля 2019 г. 7:28

Пекин. 26 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин констатировал, открывая двусторонние российско-китайские переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, что российско-китайские торгово-экономические отношения развиваются успешнее, чем планировалось, товарооборот в 2018 году превысил 108 млрд долларов.

"Наше сотрудничество достигло беспрецедентно высокого уровня и стало примером того, как должны строиться межгосударственные отношения в современном мире. По итогам 2018 года товарооборот увеличился на 24,5% и составил рекордные для нас 108 млрд долларов", - сказал глава российского государства.

В.Путин напомнил, что в прошлом году лидеры ставили планку 100 млрд долларов.

гс

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