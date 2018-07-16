Путин: Россия готова участвовать в обеспечении гарантий при полной денуклеаризации КНДР
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Вашингтон. 17 июля. ИНТЕРФАКС - Россия готова принять участие в обеспечении гарантий безопасности КНДР при ее полной денуклеаризации, сообщил в интервью американскому телеканалу "Фокс ньюс" президент России Владимир Путин.
"Чтобы добиться полной денуклеаризации Корейского полуострова, необходимы международные гарантии, и в случае необходимости Россия готова принять участие (в этом)", - сказал В.Путин.
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Интерфакс