Этот контент был опубликован 23 января 2020 г. 13:47

Иерусалим. 23 января. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия и Израиль будут вместе добиваться сохранения памяти об ужасах Второй мировой войны и беречь правду о ней.

В четверг в Иерусалиме Путин вручил орден Мужества родственнице героя восстания в нацистском лагере смерти "Собибор" Леона Фельдгендлера. Указ о награждении гражданина Польши Фельдгендлера, который вместе с Александром Печерским был организатором восстания в "Собиборе", Путин подписал еще в июле 2018 года.

"Вместе мы будем делать все для сегодняшних и будущих поколений, чтобы все люди знали об ужасах этой войны и правду о ней", - сказал президент РФ, выступая в четверг на церемонии награждения.

Путин подчеркнул, что эта награда - "знак памяти и глубокого уважения в России к этому отважному человеку, признание его подвига, подарившего людям надежду и жизнь".

Путин напомнил, что Фельдгендлер пережил "тяжелые испытания, он потерял родителей, жену, сыновей, прошел невыносимые страдания и ужасы гетто, и в лагере "Собибор".

Однако, как подчеркнул Путин, он смог "поднять на борьбу истощенных, измученных, утративших веру в справедливость и надежду на жизнь людей".

Путин заявил, что подвиг Фельдгендлера и Печерского - "пример на все времена и навсегда вписан в мировую историю".

"Россия высоко ценит усилия Израиля по сохранению памяти нашей общей борьбы с нацизмом, о героях и жертвах Второй мировой войны", - заключил Путин.

Восстание в "Собиборе" считается единственным успешным выступлением заключенных в нацистских лагерях за годы Второй мировой войны.

1пп др

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