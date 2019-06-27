Этот контент был опубликован 27 июня 2019 г. 21:31

Москва/Лондон. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин заявил в интервью британскому изданию The Financial Times, что Россия в соответствии с планами продолжит развитие флота на Тихом океане, а также Северного морского пути.

"Что касается России, то мы продолжим развивать наш Тихоокеанский флот, как запланировано", - приводит газета в переводе на английский язык слова Путина.

Президент уточнил, что хотя Россия принимает во внимание нынешнюю международную ситуацию, тем не менее, это не оказывает влияния на планы развития в сфере обороны, в том числе на Дальнем Востоке.

"Россия - величайшая континентальная сила. Но у нас есть база ядерных подводных лодок на Дальнем Востоке, где мы (Россия - ИФ) развиваем наш оборонный потенциал в соответствии с нашими планами, в том числе так, чтобы мы могли гарантировать безопасность на Северном морском пути, который мы планируем развивать", - отметил Путин.

Говоря о Северном морском пути, Путин выразил намерение привлечь к этому проекту многих партнеров, в том числе из КНР. Президент также допустил возможность достижения соглашения с перевозчиками из США и Индии, проявлявшими интерес к Северному морскому пути.

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