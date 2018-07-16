Путин: Россия стремится получить от Лондона документы по делу Скрипаля, но их не предоставляют
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Вашингтон. 17 июля. ИНТЕРФАКС - Москва хотела бы получить хотя бы какие-то документы или доказательства по делу об отравлении в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, однако никто не предоставляет ей подобные данные, заявил во вторник президент России Владимир Путин.
"Нам хотелось бы получить хотя бы какой-нибудь документ или доказательства (по делу Скрипаля - ИФ), но никто не предоставляет нам ничего подобного", - сказал он в интервью американскому телеканалу "Фокс ньюс".
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Интерфакс