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Этот контент был опубликован 17 июля 2018 г. 1:32 17.07.2018 - 01:32

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Вашингтон. 17 июля. ИНТЕРФАКС - Москва хотела бы получить хотя бы какие-то документы или доказательства по делу об отравлении в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, однако никто не предоставляет ей подобные данные, заявил во вторник президент России Владимир Путин.

"Нам хотелось бы получить хотя бы какой-нибудь документ или доказательства (по делу Скрипаля - ИФ), но никто не предоставляет нам ничего подобного", - сказал он в интервью американскому телеканалу "Фокс ньюс".

"Точно так же дела обстоят и с обвинениями во вмешательстве в американский избирательный процесс", - добавил российский президент, комментируя предположения о якобы существовавшем сговоре между РФ и предвыборным штабом Дональда Трампа.

В.Путин отметил, что недавно в Великобритании еще два человека пострадали от контакта с нервно-паралитическим веществом "Новичок".

"Но я никогда даже не слышал фамилии этих людей, кто они такие?.. Что за бутылка (предположительно содержавшая "Новичок", обнаруженная среди вещей пострадавших - ИФ)? Какая у него химическая формула? Может быть, были другие причины смерти? Возможно, это внутренний вопрос Соединенного Королества", - сказал он.

"Никто не хочет заниматься рассмотрением этих вопросов, и все, что мы видим, это безосновательные обвинения. Почему все происходит подобным образом? Нам надо строить отношения и с Великобританией, но почему они должны осложняться подобным образом?", - добавил он.

Британская сторона считает, что Россия стоит за попыткой отравления С.Скрипаля и его дочери в Солсбери в марте. Российская сторона отрицает причастность к этому инциденту. В июле в расположенном недалеко от Солсбери городе Эймсбери двое британцев отравились мощным нервно-паралитическим веществом. По версии британских следователей, речь, как и в случае с С.Скрипалем, идёт о веществе "Новичок". В полиции полагают, что отравление в Эймсбери было случайным и речь не идёт о целенаправленном покушении.

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