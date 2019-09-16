Этот контент был опубликован 16 сентября 2019 г. 20:16

*** Россия готова поддерживать сирийскую армию при проведении локальных операций по ликвидации террористов

Анкара. 16 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин сообщил, что вместе с президентами Турции и Ирана достигнута договоренность предпринять шаги для окончательной ликвидации террористической угрозы в Идлибе, Россия готова поддерживать сирийскую армию при проведении локальных операций.

"Наибольшую озабоченность, безусловно, вызывает обстановка в идлибской зоне, контроль над которой фактически захватили аффилированные с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ - ИФ) радикальные группировки. Мы не можем с этим мириться, поэтому договорились с господином Эрдоганом, господином Рухани продолжить совместную работу в интересах окончательного снятия напряженности в Идлибе", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам трехстороннего саммита.

Глава государства добавил: "Со своей сторон, Россия намерена поддерживать сирийскую армию при проведении локальных операций, направленных на купирование террористической угрозы там, где она возникает".

Путин добавил, что режим прекращения боевых действий "никогда не распространялся на террористов". "При этом, безусловно, все мы, хочу подчеркнуть, должны предпринять все необходимое для предотвращения любого ущерба гражданскому населению", - сказал президент РФ.

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