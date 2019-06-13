***С точки зрения здравого смысла России нет никакого резона вмешиваться в этот переговорный процесс

Москва. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин заявил, что России нет смысла вмешиваться в торговые переговоры между Китаем и США, но не стал скрывать, что в любом случае симпатии Москвы - на стороне Китая.

"(...) Идет спор между крупнейшими экономиками мира. И там очень много специфических вопросов, связанных с текущей работой двух государств. (...) там очень много специфических отношений между двумя странами. И конечно, даже с точки зрения здравого смысла, нам нет никакого резона вмешиваться в этот переговорный процесс", - сказал Путин в интервью телекомпании "Мир" в преддверии визитов в Киргизию и Таджикистан на саммиты ШОС и Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

При этом Путин отметил, что есть одно "но" и это "но" имеет очень серьезное значение.

"Во-первых, у нас с Китаем действительно беспрецедентно хорошие и высокие отношение. Мы действительно стратегические партнеры во всех смыслах этого слова. (...) У нас очень хорошие, дружеские отношения с лидером Китая. И это тоже вносит свой существенный вклад, поскольку создает обстановку доверия", - подчеркнул Путин.

"И конечно, в этих условиях наша симпатия на стороне наших стратегических партнеров, это само собой разумеется", - сказал президент РФ.

Президент, отвечая на вопрос журналиста, пояснил, что имел в виду на Петербургском экономическом форуме, когда привел китайскую пословицу об умной обезьяне, которая забралась на дерево и следит за схваткой двух тигров в долине.

"Что касается торговых войн и моей шутки, когда я вспомнил про китайскую поговорку, вы, видимо, не обратили внимание на то, чем я закончил. Я сказал, что мы живем в сложном мире. С тех пор, когда рождались эти поговорки, ситуация серьезным образом изменилась", - сказал президент.

"И на сегодня отношения между Россией и Китаем имеют особое значение и для наших стран, и для мирового сообщества в целом, без всякого преувеличения, могу об этом сказать", - отметил Путин.

1пп гс

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