Анкара. 16 сентября. ИНТЕРФАКС - Состав Конституционного комитета Сирии полностью определен, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Важную роль сыграл состоявшийся по инициативе России в 2018 г. в Сочи Конгресс сирийского национального диалога. По его итогам принято решение о формировании Конституционного комитета, ключевой целью которого станет разработка параметров будущего государственного устройства в Сирии. Теперь следовало бы оперативно запустить его деятельность в Женеве, тем более что состав комитета наконец-то полностью определен", - сказал Путин в ходе трехсторонних переговоров лидеров Астанинской тройки.
1юч, 1пп бп