Этот контент был опубликован 16 сентября 2019 г. 18:29

Анкара. 16 сентября. ИНТЕРФАКС - Состав Конституционного комитета Сирии полностью определен, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Важную роль сыграл состоявшийся по инициативе России в 2018 г. в Сочи Конгресс сирийского национального диалога. По его итогам принято решение о формировании Конституционного комитета, ключевой целью которого станет разработка параметров будущего государственного устройства в Сирии. Теперь следовало бы оперативно запустить его деятельность в Женеве, тем более что состав комитета наконец-то полностью определен", - сказал Путин в ходе трехсторонних переговоров лидеров Астанинской тройки.

1юч, 1пп бп

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