Этот контент был опубликован 13 июня 2019 г. 6:52

Москва. 13 июня. ИНТЕРФАКС -Президент РФ Владимир Путин назвал энергичным и полезным сотрудничество РФ и США в Афганистане.

В интервью телеканалу "Мир" в преддверие поездки на саммиты ШОС и СВМДА в Бишкеке и Душанбе Президент РФ рассказал о спектре проблем, которые складываются в азиатском регионе и могут быть рассмотрены на предстоящем Совещании по мерам доверия и безопасности в Азии. Отдельно Путин выделил афганское направление.

"Особенно внимательно мы следим за событиями в Афганистане. Здесь, кстати говоря, мы достаточно энергично и, на мой взгляд, с пользой сотрудничаем с очень многими странами мира, включая и Соединённые Штаты, которые несут там определённую нагрузку и поддерживают ситуацию в Афганистане", - сказал Путин.

Он добавил, что Россия вносит свой вклад в эту работу.

"Очень надеюсь, что наша совместная работа на этом направлении, на этом треке даст хорошие результаты", - сказал Путин.

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