Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 17:24 16.07.2018 - 17:24

Хельсинки. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Трудности и сложная атмосфера в отношениях между Россией и США не имеют объективных причин, "холодная война" завершилась, заявил президент России Владимир Путин.

"Всем очевидно, что двусторонние отношения переживают сложный период. Однако эти трудности, сложившаяся напряженная атмосфера не имеют объективных причин. "Холодная война" давно закончилась, эпоха острого идеологического противостояния двух стран ушла далеко в прошлое, обстановка в мире кардинально изменилась", - сказал В.Путин в понедельник на пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Он подчеркнул, что "сегодня и Россия, и США сталкиваются с совершенно иными вызовами".

"Это и опасная разбалансировка механизмов международной безопасности, стабильности, региональные кризисы, расползание угроз терроризма, трансграничной преступности, криминалитета, нарастание проблем в мировой экономике, экологические и другие риски", - заявил В.Путин.

По словам президента РФ, "справиться с этим, можно только объединяя усилия".

"Надеюсь, что мы придем к пониманию этого и с американскими партнерами", - сказал В.Путин.

1пп об

Neuer Inhalt Horizontal Line