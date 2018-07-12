Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 12 июля 2018 г. 12:56 12.07.2018 - 12:56

Брюссель. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что считает президента России Владимира Путина соперником, но не врагом, уточнив, что российский лидер со временем может стать его другом.

"Он мой соперник. Он был мил со мной при встрече, я был мил с ним. Он - соперник... Я надеюсь, мы поладим. Я думаю, что мы ладим. Он именно соперник. Он представляет Россию, я представляю Соединенные Штаты. Это соперничество, а не вопрос дружбы или вражды", - сказал американский лидер.

1бф во ан

Neuer Inhalt Horizontal Line