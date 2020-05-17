Этот контент был опубликован 17 мая 2020 г. 6:38

Вашингтон. 17 мая. ИНТЕРФАКС - В соответствии с законом, подписанным губернатором Пуэто-Рико Вандой Васкес, граждане страны 3 ноября текущего года на референдуме проголосуют за то, хотят ли они, чтобы их государство вошло в состав США в качестве 51-го штата.

"У нашего народа будет возможность раз и навсегда определить наше будущее. Никогда не поздно добиться, чтобы с нами обращались как с равными", - сказала Васкес на пресс-конференции в Сан-Хуане.

В твиттере она также написала, что пришло время для 3,2 миллионов американских граждан, проживающих в Пуэрто-Рико, "перестать быть последними в очереди".

Пуэрто-Рико является свободно ассоциированным государством под управлением США, не являясь их неотъемлемой частью. Действие американской конституции на ее территории ограничено. Верховная власть принадлежит Конгрессу США, но территория имеет систему самоуправления. Ее жители являются гражданами Соединенных Штатов, но не имеют права голоса на президентских выборах.

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