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Этот контент был опубликован 24 мая 2018 г. 9:09 24.05.2018 - 09:09

Пекин. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Северная Корея может пересмотреть планы по участию в саммите с США, запланированном в следующем месяце в Сингапуре, приводит в четверг Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) слова замминистра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи.

"Все полностью зависит от решения и поведения Соединенных Штатов: встретят ли они нас за столом переговоров или в рамках решительного ядерного противостояния", - цитирует ЦТАК слова Чхве Сон Хи.

"Если США негативно воспримут наше хорошее к ним расположение и продолжат совершать незаконные и возмутительные действия, я направлю предложение нашему высшему руководству о пересмотре планов проведения саммита между КНДР и США", - подчеркнула она.

Встреча президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре запланирована на 12 июня 2018 года. Ранее Ким Чен Ын заявлял, что саммит может быть отменен, если США не заинтересованы в улучшении взаимоотношений, а их единственная цель по итогам переговоров - добиться от КНДР денуклеаризации.

В свою очередь, госсекретарь США Майк Помпео накануне заявил, что Вашингтон откажется от переговоров с Пхеньяном, если двум сторонам не удастся достичь "правильного" соглашения по денуклеаризации Корейского полуострова.

Помимо этого он подчеркнул, что решение о том, пройдет ли саммит США-КНДР или нет, в конечном итоге будет принимать северокорейский лидер Ким Чен Ын.

Тэ эф пч

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