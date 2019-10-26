Этот контент был опубликован 26 октября 2019 г. 9:26

Баку. 26 октября. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Обсуждение вопросов денуклеаризации Корейского полуострова возможно только после отказа от враждебной позиции по отношению к Северной Кореи, заявил вице-маршал Корейской Народной армии, член президиума Политбюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи, член Национального совета обороны Чхве Рён Хэ.

"Текущая международная ситуация напоминает начало холодной войны. Ситуация на корейском острове критическая, мы столкнулись с серьезным кризисом, требующим разрешения. После подписания КНДР и США, ситуация не улучшается. США следует отказаться от враждебности в отношении КНДР, продолжаются провокации", - сказал Чхве Рён Хэ в субботу в Баку на дебатах в рамках саммита Движения неприсоединения.

По его словам, Пхеньян "готов обсуждать денуклеаризацию только после отказа от враждебной позиции по КНДР".

Он также заявил об отсутствии реального прогресса в развитии межкорейских отношений.

"Власти Южной Кореи не могут отказаться от своих позиций и служат интересам крупных держав. Мы выполняли взятые на себя обязательства для достижения мира на корейском полуострове", - отметил Чхве Рён Хэ.

Северокорейский военачальник призвал страны Движения неприсоединения активнее противодействовать политике двойных стандартов в мире, бороться с терроризмом, решать экологические проблемы.

Аз вш+2

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