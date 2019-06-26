Этот контент был опубликован 26 июня 2019 г. 6:48

*** В Северной Корее обвиняют американских политиков во враждебности

Пекин. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Продление Соединенными Штатами санкций против КНДР является проявлением недружественного отношения некоторых американских политиков к Северной Корее, заявил представитель северокорейского МИД.

"Несмотря на то, что высшие руководители отдают все свои силы установлению новых отношений между КНДР и США, было бы трудно рассчитывать на их улучшение и денуклеаризацию Корейского полуострова до тех пор, пока в американской политике доминируют политики, которые испытывают по отношению к КНДР застарелый антагонизм", - заявил не названный по имени дипломат в интервью агентству ЦТАК.

Он отметил, что недавнее продление США санкций против Пхеньяна является "прямым вызовом" положениям совместного заявления, подписанного президентом Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном на прошлогоднем саммите в Сингапуре.

На недавней пресс-конференции госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в настоящее время около 80% северокорейской экономики находится под санкциями.

"Если, как отметил Помпео, американские санкции уже затрагивают 80% нашей экономики, возникает вопрос, не ставят ли США целью довести их до 100%", - задал вопрос представитель МИД, подчеркнув при этом, что Пхеньян "не жаждет отмены санкций", несмотря на давление.

"Наше государство не является страной, которая капитулирует перед американскими санкциями, не является страной, на которую США могут напасть, когда им вздумается. Если кто-то посмеет попрать наш суверенитет и право на существование, мы без колебаний нажмем на спусковой крючок, чтобы защитить себя", - цитирует дипломата агентство.

Трамп 21 июня продлил санкции против КНДР сроком на один год. Как отметил Белый дом, причиной продления санкций стало то, что действия и политика правительства КНДР, а также возможное распространения ядерного оружия на Корейском полуострове, представляют собой "чрезвычайную угрозу" национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов.

1гк пч

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