Этот контент был опубликован 3 декабря 2019 г. 6:52

Пекин. 3 декабря. ИНТЕРФАКС - КНДР больше не верит в американскую риторику относительно стремления наладить диалог с Пхеньяном, заявил замминистра иностранных дел КНДР Ри Тхэ Сон, курирующий отношения с Соединенными Штатами.

"Рекламируемый США диалог - это, по сути, не что иное, как глупый трюк, придуманный для того, чтобы удержать КНДР от переговоров и использовать его в угоду политической ситуации и выборам в США. КНДР услышала более чем достаточно риторики, касающейся диалога, поднимаемой США всякий раз, когда их загоняют в тупик", - говорится заявлении дипломата, распространенном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

Он подчеркнул: "Таким образом, никто больше не будет прислушиваться к США".

Ри Тхэ Сон напомнил, что "приближается срок окончания года, установленный КНДР для США". Однако Вашингтон рассуждениями об "устойчивом и содержательном диалоге" только стремится выиграть время, не предпринимая никаких действий в ответ на меры, которые уже приняла КНДР.

КНДР по собственной инициативе сделала все от нее зависящее, чтобы выполнить свои обязательства.

"Сейчас очередь за США, и только от них в полной мере зависит, какой Рождественский подарок они хотят получить", - подчеркивается в заявлении.

В октябре МИД КНДР заявлял, что все еще рассчитывает на решение проблем в отношениях с США и надеется на изменение подходов Вашингтона к Северной Корее до конца текущего года.

1гк де

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