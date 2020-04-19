Этот контент был опубликован 19 апреля 2020 г. 15:32

Пекин. 19 апреля. ИНТЕРФАКС - Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в последнее время не посылал каких-либо писем президенту США Дональду Трампу, говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

"Мы не можем знать точно, может, президент США вспомнил о прошлой переписке, но наше руководство в последнее время не посылало никакого письма американскому президенту", - говорится в сообщении агентства.

Трамп на брифинге в Белом доме в ночь на воскресенье по московскому времени заявил, что недавно получил "хорошее послание" от Ким Чен Ына.

1гк ав

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