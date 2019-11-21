Этот контент был опубликован 21 ноября 2019 г. 8:09

Гонконг. 21 ноября. ИНТЕРФАКС - Лидер КНДР Ким Чен Ын не поедет в Южную Корею на саммит АСЕАН, несмотря на личное приглашение южнокорейского президента Мун Чжэ Ина, сообщает в четверг южнокорейское агентство "Рёнхап" со ссылкой на северокорейскую прессу.

По данным агентства, Мун Чжэ Ин 5 ноября направил соответствующее письмо Ким Чен Ыну. Однако позднее северокорейская сторона объявила, что каких-либо причин для поездки Ким Чен Ын на саммит нет.

Агентство напоминает, что саммит АСЕАН запланирован на 25-26 ноября в Пусане.

За 2018 год президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын провели три саммита - в апреле, в мае и в сентябре. Два первых прошли на границе двух стран, а третий - в Пхеньяне.

27 апреля 2018 года в пограничном пункте Пханмунджом лидеры двух корейских государств договорились добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова и нормализации отношений между двумя странами, которые формально продолжают находиться в состоянии войны с 1950-х годов.

Однако диалог по денуклеаризации Корейского полуострова застопорился после неудачи Ханойского саммита США-КНДР в феврале этого года.

Также из Пхеньяна в адрес Сеула звучала критика в вязи с совместными военными учениями с США и приобретением у Вашингтона истребителей-бомбардировщиков F-35.

1аю ар

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