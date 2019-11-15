Этот контент был опубликован 15 ноября 2019 г. 10:24

Гонконг. 15 ноября. ИНТЕРФАКС - Вероятный кандидат в президенты от Демократической партии США Джо Байден, оскорбивший руководство КНДР - недостойный человек, который поплатится за свои слова, говорится в заявлении государственного северокорейского агентства ЦТАК.

"У бешеной собаки в США, жаждущей власти, случился новый припадок. Байден, который не обладает не только достоинством политика, но и элементарным воспитанием, вновь болтает ерунду, порочащую достоинство верховного руководства КНДР", - говорится в комментарии ЦТАК.

Агентство в русскоязычной версии материала сравнивает Байдена с "бешеной собакой, которая умеет только кусать" и "черным кобелем, которого не отмоешь добела". В версиях на других языках используются иные выражения, несущие, однако, тот же смысл.

В Пхеньяне пообещали, что Байден не избежит наказания со стороны КНДР.

"Тот, кто посмел оскорблять наше высшее руководство, не избежит нашей беспощадной кары, кто бы то ни был, где бы то ни находился", - заявляет ЦТАК.

"Бешеные псы, такие как Байден, могут навредить многим людям, если им позволить бегать на свободе", - говорится в комментарии северокорейского агентства.

Кроме того, в ЦТАК подчеркнули, что и в самих США Байдена называют "1%-м", "сонным Байденом" и "сумасшедшем Байденом". Вероятно, эти эпитеты агентство заимствовало у нередко критикующего Байдена президента США Дональда Трампа.

Трамп неоднократно называл Джо Байдена сонным, также ранее он называл политика "сумасшедшим Джо", "Джо-убийцей рабочих мест" и "1%-ым Джо". Последнее прозвище, вероятно, связано с тем, что в 2008 году Джо Байден получил на демократических кокусах в штате Айова всего 1% голосов и отказался от президентской гонки.

Такую реакцию КНДР вызвала реклама, используемая в предвыборной кампании Байдена, отмечают американские СМИ. В ролике говорится, что сейчас настало "самое опасное время на памяти поколения".

"Диктаторов и тиранов восхваляют, наших союзников оттесняют", - говорится в рекламе. Это - намек на стремление Трампа налаживать отношения, в частности, с КНДР. Слова о диктаторах и тиранах сопровождаются фотографией лидера КНДР Ким Чен Ына.

1мм во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!