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Этот контент был опубликован 17 сентября 2018 г. 9:21 17.09.2018 - 09:21

Гонконг. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - В КНДР призывают к миру и сотрудничеству двух корейских государств в преддверие визита в Пхеньян президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, пишет в понедельник центральная северокорейская газета "Нодон синмун".

"Север и Юг должны активно открывать новую историю мирных отношений, процветания и воссоединения, мудро развивая достижения декларации, подписанной в Пханмунчжоме", - говорится в статье.

Газета отмечает, что "переговоры и совместные проекты осуществляются в различных направлениях в рамках усилий по воплощению в жизнь декларации, подписанной в Пханмуджоме".

"Это наполняет радостью всех людей, так как это делается для примирения, единства и мира и процветания", - говорится в статье северокорейского издания.

27 апреля 2018 года прошел исторический саммит с участием президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына в населенном пункте Пханмунчжом. По итогам переговоров стороны сделали заявление, в котором объявили о намерении заключить мирный договор, а также о планах добиться полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Визит Мун Чжэ Ина в Пхеньян намечен на 18-20 сентября. Как сообщается, первая встреча лидеров состоится во вторник во второй половине дня, ей будут предшествовать торжественная церемония встречи южнокорейского гостя и обед. Второй раунд официальных переговоров запланирован на среду.

1кю ар ав

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