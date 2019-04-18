Гонконг. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - Северная Корея потребовала, чтобы администрация США выбрала нового главного переговорщика взамен госсекретаря США Майка Помпео для ведения диалога с Пхеньяном, сообщает агентство "Ренхап".
В Пхеньяне, по данным агентства Bloomberg заявили, что для переговоров требуется кто-то "осторожный и зрелый".
По данным специализирующегося на Северной Корее издания NK News, в Пхеньяне раскритиковали заявление М.Помпео о том, что намерении американской стороны завершить переговоры с КНДР на рабочем уровне к концу 2019 года.
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