Этот контент был опубликован 18 апреля 2019 г. 9:24

Гонконг. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - Северная Корея потребовала, чтобы администрация США выбрала нового главного переговорщика взамен госсекретаря США Майка Помпео для ведения диалога с Пхеньяном, сообщает агентство "Ренхап".

В Пхеньяне, по данным агентства Bloomberg заявили, что для переговоров требуется кто-то "осторожный и зрелый".

По данным специализирующегося на Северной Корее издания NK News, в Пхеньяне раскритиковали заявление М.Помпео о том, что намерении американской стороны завершить переговоры с КНДР на рабочем уровне к концу 2019 года.

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