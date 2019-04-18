Этот контент был опубликован 18 апреля 2019 г. 9:48

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Гонконг. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - Северная Корея потребовала, чтобы администрация США выбрала нового главного переговорщика взамен госсекретаря США Майка Помпео для ведения диалога с Пхеньяном, сообщает агентство Bloomberg.

Квон Чон Гын, которого СМИ называют главой департамента в МИД КНДР по вопросам Северной Америки, раскритиковал М.Помпео, обвинив его в том, что он мешает налаживанию отношений между США и КНДР, сообщает агентство.

"Я опасаюсь, что если (госсекретарь США Майк - ИФ) Помпео вновь будет участвовать в этих переговорах, то переговоры зайдут в тупик", - заявил Квон Чон Гын в статье, опубликованной северокорейскими СМИ.

Квон Чон Гын отметил, что для переговоров требуется кто-то более "осторожный и зрелый".

"И в случае возможного возобновления диалога с США, я хотел бы, чтобы нашим партнером по диалогу был не Помпео, а другой человек, который был бы более осторожным и зрелым в общении с нами", - отметил северокорейский дипломат.

По данным специализирующегося на Северной Корее издания NK News, в Пхеньяне раскритиковали заявление М.Помпео о намерении американской стороны завершить переговоры с КНДР на рабочем уровне к концу 2019 года.

В конце февраля в Ханое прошел второй саммит США-КНДР. Он закончился преждевременно без подписания итогового соглашения между сторонами и без совместной пресс-конференции президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Причиной разногласий на встрече стали санкции против КНДР. После саммита Д.Трамп заявил, что Северная Корея потребовала полного снятия санкций, в то время как МИД КНДР по итогам переговоров утверждал, что Пхеньян просил лишь о частичной отмене ограничительных мер.

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