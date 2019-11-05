Этот контент был опубликован 5 ноября 2019 г. 3:39

Гонконг. 5 ноября. ИНТЕРФАКС - МИД Северной Кореи считает, что США совершили "серьезную политически мотивированную провокацию" против страны, включив ее в список спонсоров терроризма в докладе Госдепартамента США о террористической активности в мире за 2018 год, сообщает ЦТАК со ссылкой на пресс-секретаря внешнеполитического ведомства.

"МИД КНДР осуждает данный доклад, пронизанный всяческой ложью и выдумками, как серьезную политическую провокацию и не признает его", - говорится в сообщении.

Отмечается, что КНДР последовательно выступает против всех форм терроризма и любой его поддержки.

"США настойчиво пытаются заклеймить КНДР как "государственного спонсора терроризма" в то чувствительное время, когда диалог КНДР - США зашел в тупик", - приводит агентство слова пресс-секретаря МИД КНДР.

"Канал диалога между КНДР и США все больше сужается из-за такого отношения и позиции США", - добавил он.

1вз тг

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