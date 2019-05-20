Этот контент был опубликован 20 мая 2019 г. 4:08

(техповтор)

Гонконг. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Пхеньян критикует Южную Корею за проведенные в первой половине мая переговоры со спецпредставителем США по КНДР Стивеном Биганом и заседание совместной рабочей группы.

"Тот факт, что власти Южной Кореи провели секретные переговоры с США, заявив о встрече рабочей группы и тесном сотрудничестве, демонстрирует, что им еще предстоит отказаться от политики зависимости от иностранных сил", - следует из статьи, опубликованной на сайте Uriminzokkiri.

Отмечается, что межкорейские отношения придут к "разрушительному концу", если две Кореи отступят от принципа национальной независимости.

"Ожидать, что условия и обстановка для улучшения отношений между Севером и Югом будут созданы путем поиска решения от внешних сил - это глупый акт, который только затянет ловушку подчинения", - говорится в публикации.

9 мая спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган встретился с главным переговорщиком Южной Кореи по ядерным вопросам Ли До Хуном в Сеуле.

Как отмечалось, С.Биган пытается найти пути для возобновления диалога с Северной Кореей, приостановившегося после безрезультатного саммита США-КНДР в феврале в Ханое.

В ходе четырехдневного визита в Южную Корею у С.Биган также возглавил встречу рабочей группы с участием южнокорейских и американских политиков, в ходе которой стороны обсудили вопрос денуклеаризации КНДР, продовольственной помощи Северной Корее, а также межкорейские отношения.

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