Гонконг. 21 декабря. ИНТЕРФАКС - Пхеньян подверг резкой критике США за "злонамеренные слова" о нарушении прав человека в КНДР.
""США дорого заплатят, если осмелятся поднять вопрос о системе государственного управления в КНДР с упором на права человека", - говорится в заявлении представителя МИД страны, переданном в субботу по каналам Центрального телеграфного агентства Кореи.
Ранее на этой неделе Вашингтон в представленной в ООН ежегодной резолюции выступил с осуждением нарушений прав человека в Северной Корее. Одновременно спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Биган призвал Пхеньян вернуться за стол переговоров, однако прямого ответа на призыв не последовало.
Северная Корея неоднократно призывала США покончить с враждебной политикой в отношении Пхеньяна, прежде чем возобновлять переговоры.
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