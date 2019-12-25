Этот контент был опубликован 25 декабря 2019 г. 8:37

Чикаго. 25 декабря. ИНТЕРФАКС - Цены на пшеницу в Чикаго выросли во вторник после того, как Росстат опубликовал данные об урожае в России.

Согласно предварительным данным Росстата, в 2019 году сбор пшеницы составил 74,34 млн тонн по сравнению с 72,14 млн тонн в прошлом году.

Хотя показатель увеличился более чем на 3%, он оказался ниже 75 млн тонн, о которых в конце ноября заявлял вице-премьер Алексей Гордеев, отмечает агентство Bloomberg.

Цена мартовских контрактов на мягкую краснозерную пшеницу (SRW) поднялась по итогам торгов на 0,3% - до $5,41 за бушель. Твердые сорта (HRW) подорожали на 0,4% - до $4,6 за бушель, при этом в ходе сессии прирост достигал 1,8%.

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